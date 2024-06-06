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В Беларуси ЦТ по четырем предметам планируют сдавать более 28,6 тыс. абитуриентов
В Беларуси к завершению подходит основной этап вступительной кампании. Сегодня централизованное тестирование по одному из четырех предметов на выбор. Испытание будет проходить на базе 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и столице.
Всего на ЦТ по четырем предметам зарегистрировалось свыше 28 600 человек. Самой популярной оказалась физика, ее сдают более 12 с половиной тысяч абитуриентов, потом идет история Беларуси - 6 400 человек. Также сегодня проверят свои знания по химии и обществоведению более 9 тысяч выпускников.
Напомним, регистрация участников для прохождения централизованного тестирования в резервные дни пройдет с 10 по 14 июня. Выдача сертификатов начнется с 1 июля.
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