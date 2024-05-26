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В Беларуси тысячи срочников и резервистов принесли клятву на верность Родине

Клятву на верность Родине принесли тысячи срочников и резервистов. Церемонии прошли в военных частях по всей стране. Торжественный ритуал прошел и на базе хранения и обслуживания. На плацу более 100 новобранцев официально стали военнослужащими.

В армии лучше, чем представлялось, хорошие командиры и сослуживцы. Обязанность каждого мужчины - отдать долг Родине.
Елисей Фоменков, новобранец
Были два раза на полигоне, стреляли, использовали разные тактики.
Алексей Сыч, новобранец

Теперь новое пополнение ждет интенсивная подготовка, учеба и все то, что сами военные называют армейскими буднями.

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