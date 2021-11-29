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В Беларуси участились бытовые пожары, главная причина - неосторожное обращение с огнем
В Беларуси участились бытовые пожары. Главная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Неисправность печного отопления, электроприборов, курение в нетрезвом виде нередко приводят к трагическим последствиям. По данным МЧС, Гомельская область одна из первых в печальной статистике.
Как спасатели борются с человеческой халатностью и как не стать жертвой огненной стихии - узнал Николай Скинтиян.
Добруш, пятиэтажка по улице Князя Паскевича. Здесь случился пожар, и это видно даже с улицы. Хозяйка квартиры обгорела и надышалась угарным газом. Женщину госпитализировали, сейчас ее жизни ничто не угрожает - пожарные вовремя спасли из огненной ловушки.
На данный момент женщина находится в отделение реанимации, из мероприятий проводится оксигенотерапия, она получает увлажненный кислород через маску, проводится инфузионная терапия по площади ожога
С начала года 95 жителей Гомельской области погибли из-за непотушенной сигареты
Стены и потолок закопчены, имущество сгорело. Причина пожара нелепа и стара как мир - неосторожное обращение с огнем при курении. Именно так с начала года только в Гомельской области погибло 95 человек.
Непотушенная сигарета переполошила весь подъезд. Дым от пожара распространился на все пять этажей. Спасатели эвакуировали 12 человек - 10 взрослых и двоих маленьких детей.
Алина Козлова с содроганием вспоминает то утро. Молодая мама годовалого ребенка признается - не растеряться помог муж.
Мы открыли дверь, хотели выйти, но мы уже не смогли, потому что дым зашел и все. Мы ушли на кухню, муж у меня бывший работник МЧС, он сказал, что нужно намочить тряпку, приложить к лицу, я сама до этого не додумалась
По словам спасателей, пожарный извещатель давно стал необходимостью, особенно в домах с печным отоплением. Историй, когда маленький прибор спасал жизни целым семьям, десятки.
Основы пожарной безопасности - детям
Как показывает практика, зачастую люди просто не знают элементарных правил поведения с огнём и электричеством. Основы пожарной безопасности важно прививать с детства. Главный совет от спасателей - если возгорания избежать не удалось, постарайтесь не паниковать.
Если вы обнаружили в домовладении пожар, если он не развившийся и вы в состоянии ликвидировать его, то конечно, но, если вы понимаете, что можете травмироваться, незамедлительно покидайте дом, набирайте спасателям по номерам 101 или 112, и специалисты ликвидируют пожар грамотно, без последствий и жертв
В Гомельской области из-за неосторожного обращения с огнем с начала года произошло более 400 пожаров. Цифра на 30 процентов больше, чем в прошлом.
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