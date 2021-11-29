В Беларуси участились бытовые пожары, главная причина - неосторожное обращение с огнем

В Беларуси участились бытовые пожары. Главная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Неисправность печного отопления, электроприборов, курение в нетрезвом виде нередко приводят к трагическим последствиям. По данным МЧС, Гомельская область одна из первых в печальной статистике.

Как спасатели борются с человеческой халатностью и как не стать жертвой огненной стихии - узнал Николай Скинтиян.

Добруш, пятиэтажка по улице Князя Паскевича. Здесь случился пожар, и это видно даже с улицы. Хозяйка квартиры обгорела и надышалась угарным газом. Женщину госпитализировали, сейчас ее жизни ничто не угрожает - пожарные вовремя спасли из огненной ловушки.

На данный момент женщина находится в отделение реанимации, из мероприятий проводится оксигенотерапия, она получает увлажненный кислород через маску, проводится инфузионная терапия по площади ожога Никита Павликов, завотделением Добрушской центральной районной больницы

С начала года 95 жителей Гомельской области погибли из-за непотушенной сигареты

Стены и потолок закопчены, имущество сгорело. Причина пожара нелепа и стара как мир - неосторожное обращение с огнем при курении. Именно так с начала года только в Гомельской области погибло 95 человек.

Непотушенная сигарета переполошила весь подъезд. Дым от пожара распространился на все пять этажей. Спасатели эвакуировали 12 человек - 10 взрослых и двоих маленьких детей.

Алина Козлова с содроганием вспоминает то утро. Молодая мама годовалого ребенка признается - не растеряться помог муж.

Мы открыли дверь, хотели выйти, но мы уже не смогли, потому что дым зашел и все. Мы ушли на кухню, муж у меня бывший работник МЧС, он сказал, что нужно намочить тряпку, приложить к лицу, я сама до этого не додумалась Алина Козлова, жительница г. Добруша

По словам спасателей, пожарный извещатель давно стал необходимостью, особенно в домах с печным отоплением. Историй, когда маленький прибор спасал жизни целым семьям, десятки.

Основы пожарной безопасности - детям

Как показывает практика, зачастую люди просто не знают элементарных правил поведения с огнём и электричеством. Основы пожарной безопасности важно прививать с детства. Главный совет от спасателей - если возгорания избежать не удалось, постарайтесь не паниковать.

Если вы обнаружили в домовладении пожар, если он не развившийся и вы в состоянии ликвидировать его, то конечно, но, если вы понимаете, что можете травмироваться, незамедлительно покидайте дом, набирайте спасателям по номерам 101 или 112, и специалисты ликвидируют пожар грамотно, без последствий и жертв Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Беларуси