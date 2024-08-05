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В Беларуси участились случаи мошенничества с арендным жильем. Расскажем о способах обмана
В Минске с начала года зафиксировано более 1700 преступлений, связанных с аферами в интернете. Из них порядка сотни - это мошенничества с арендным жильем.
Как отмечают специалисты, проблема имеет сезонный характер. Спрос на квадратные метры в столице и крупных городах растет к концу лета и осенью. Именно в это время жилье ищут студенты и молодые специалисты, чем и пользуются аферисты.
На вооружении у мошенников сразу несколько способов обмана. Например, злоумышленник сначала сам арендует хорошую квартиру, а затем по заманчивой цене сдает ее сразу нескольким желающим - с предоплатой.
Выкладываются фотографии жилища, его состояния, указывается соответствующая стоимость аренды. И когда потенциальный потерпевший связывается с мошенником, ему предлагается перевести предоплату на счет. В результате потерпевшие не видят ни квартиры, ни денег.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют быть внимательными и читать все бумаги. Самое главное - не стоит перечислять задаток до заключения договора.
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