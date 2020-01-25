3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси участились случаи подделки монет и драгоценностей
Так, например, в Молодечно уроженец России продал поддельные монеты двоим белорусам. Причем эксперты отмечают высокое качество таких реплик, а изготовить их сегодня может практически любой. У наших специалистов только за 3 последних месяца побывало несколько тысяч образцов – речь о драгоценных металлах и монетах. Отмечается, что эта цифра в разы больше, чем даже в последние годы. С какими трудностями сталкиваются эксперты, как отличить подделку от оригинала, и сколько стоят деньги. Подробности у Александра Камовича.
Тиснение императоров Петра, Николая, Елизаветы... Сегодня такие реплики в ходу у мошенников. Впрочем, определить, реальная ли это монета, на глаз практически невозможно. Именно тогда за дело и берутся эксперты.
В последнее время в криминальных хрониках все чаще фигурируют предметы старины. Например, монеты царской России вызывают неподдельный интерес не только у коллекционеров, но и экспертов. Вот такой царский червонец мог бы потянуть на несколько сотен долларов. Только вот в большинстве случаев это подделки.
Гражданин России продал поддельные монеты жителям Молодечно
Один из последних случаев в Молодечно. Там россиянин предлагал раритетные медали и монеты, которые оказались подделками. Сценарий был похожим: подозреваемый подходил к неизвестному человеку, уговаривал купить ценности, которые он якобы нашел во время строительных работ. На удочку афериста попались женщина и мужчина - за безделушки продавец получил более 300 рублей.
В Беларуси увеличилось количество подделок ювелирных изделий и монет
Эксперты говорят: неподготовленный человек вряд ли сможет отличить оригинал от подделки. Во многом такую тенденцию связывают с развитием технологий. По сути, приобрести аппарат, который будет штамповать те же монеты, сегодня может любой. Этим и пользуются современные мошенники.
Роман Арсенов, начальник отдела центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
"Стали очень часто поступать подобные объекты. За последние три месяца мы получили порядка 2 тысяч таких объектов. В рамках назначения экспертиз как по административным делам, так и по уголовным, уже возбужденным".
Старые и новые подходы в работе экспертов
Чтобы тщательно изучить изделие, на вооружении специалистов сразу несколько подходов. Как новых, так и традиционных. Конечно, сегодня никто не пробует монеты на зуб, но с помощью специального камня и реагента можно с легкостью узнать химический состав. Условно - разобрать то или иное изделие в этой лаборатории могут до мельчайших деталей.
Еще одно ноу-хау наших экспертов - комплекс электронной микроскопии. Метод позволяет в мельчайших подробностях изучить вещества, которые образуются после выстрела. Здесь смело можно сказать, что белорусские специалисты просто не отставляют преступникам никаких шансов.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
В мире
Все
Марш к Посольству США - в Греции призвали американцев убираться домой
Трамп намерен наказать виновных в выводе войск из Афганистана
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Регионы
Все
Происшествия
Все