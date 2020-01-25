В Беларуси участились случаи подделки монет и драгоценностей

Так, например, в Молодечно уроженец России продал поддельные монеты двоим белорусам. Причем эксперты отмечают высокое качество таких реплик, а изготовить их сегодня может практически любой. У наших специалистов только за 3 последних месяца побывало несколько тысяч образцов – речь о драгоценных металлах и монетах. Отмечается, что эта цифра в разы больше, чем даже в последние годы. С какими трудностями сталкиваются эксперты, как отличить подделку от оригинала, и сколько стоят деньги. Подробности у Александра Камовича.



Тиснение императоров Петра, Николая, Елизаветы... Сегодня такие реплики в ходу у мошенников. Впрочем, определить, реальная ли это монета, на глаз практически невозможно. Именно тогда за дело и берутся эксперты.



В последнее время в криминальных хрониках все чаще фигурируют предметы старины. Например, монеты царской России вызывают неподдельный интерес не только у коллекционеров, но и экспертов. Вот такой царский червонец мог бы потянуть на несколько сотен долларов. Только вот в большинстве случаев это подделки.





Гражданин России продал поддельные монеты жителям Молодечно

Один из последних случаев в Молодечно. Там россиянин предлагал раритетные медали и монеты, которые оказались подделками. Сценарий был похожим: подозреваемый подходил к неизвестному человеку, уговаривал купить ценности, которые он якобы нашел во время строительных работ. На удочку афериста попались женщина и мужчина - за безделушки продавец получил более 300 рублей.

В Беларуси увеличилось количество подделок ювелирных изделий и монет

Эксперты говорят: неподготовленный человек вряд ли сможет отличить оригинал от подделки. Во многом такую тенденцию связывают с развитием технологий. По сути, приобрести аппарат, который будет штамповать те же монеты, сегодня может любой. Этим и пользуются современные мошенники.

Роман Арсенов, начальник отдела центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

"Стали очень часто поступать подобные объекты. За последние три месяца мы получили порядка 2 тысяч таких объектов. В рамках назначения экспертиз как по административным делам, так и по уголовным, уже возбужденным".

Старые и новые подходы в работе экспертов

Чтобы тщательно изучить изделие, на вооружении специалистов сразу несколько подходов. Как новых, так и традиционных. Конечно, сегодня никто не пробует монеты на зуб, но с помощью специального камня и реагента можно с легкостью узнать химический состав. Условно - разобрать то или иное изделие в этой лаборатории могут до мельчайших деталей.