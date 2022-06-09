В Беларуси учрежден новый праздник: 21 октября - День отца

В Беларуси учрежден новый праздник! День отца установлен в стране 21 октября. Указ об этом подписан главой государства.

Инициатива об учреждении такого дня прозвучала во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Анна Козлова, член Молодежного парламента, высказалась о роли семьи в белорусском обществе и обратила внимание на то, что наряду с огромным влиянием матери на жизнь ребенка в значительной степени влияет и отец.

В итоге правительство (по поручению главы государства) разработало соответствующий документ. Дата была выбрана для празднования не случайно. В Беларуси сложилась многолетняя традиция отмечать в октябре День матери. Теперь появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую неделю, укрепляя тем самым традиционные семейные ценности.



