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В Беларуси упразднены счет-справки при купле-продаже авто

В Беларуси упразднены счет-справки для купли-продажи автомобилей. Новые правила об отчуждении транспортных средств уже вступили в силу. Теперь сделки, в которых хотя бы одна из сторон является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в ГАИ не регистрируются.

Между участниками составляется письменный договор и акт передачи транспортного средства, которое на момент продажи должно быть снято с учета. Далее покупатель с указанными документами направляется в регистрационное подразделение для постановки его на учет. Договоры, заключаемые между физическими лицами, как и раньше, подлежат регистрации в подразделениях Госавтоинспекции. Однако теперь их также можно зарегистрировать и у нотариуса.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси

В последние годы счет-справки все чаще фигурировали в мошеннических схемах при продаже авто. С 2018 года в Беларуси было совершено более 200 фактов мошенничества, связанных с незаконным завладением автомобилем. За этот же период обнаружено свыше 600 машин, похищенных в России и разыскиваемых по линии Интерпола. В большинстве случаев они эксплуатировались с поддельными регистрационными документами или измененными идентификационными номерами. Часть из них была реализована с использованием счет-справок.

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