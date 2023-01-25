В Беларуси упразднены счет-справки при купле-продаже авто

Между участниками составляется письменный договор и акт передачи транспортного средства, которое на момент продажи должно быть снято с учета. Далее покупатель с указанными документами направляется в регистрационное подразделение для постановки его на учет. Договоры, заключаемые между физическими лицами, как и раньше, подлежат регистрации в подразделениях Госавтоинспекции. Однако теперь их также можно зарегистрировать и у нотариуса.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси