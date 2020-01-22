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В Беларуси усилены меры защиты от распространения коронавируса

В Национальном аэропорту Минск пассажиры из стран, где выявлена заболеваемость, проходят санитарно-карантинный контроль. Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития вируса в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания способом, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Тем временем туроператоры советуют путешественникам носить маски, а также отказаться от плохо проваренного или прожаренного мяса. Специалисты предполагают, что заражение могло произойти от мяса морских или сухопутных млекопитающих.

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