В Беларуси усилили уголовную ответственность за призывы к санкциям

Теперь прежде чем призывать к развалу экономики собственной страныбеглые активисты несколько раз подумают. Уголовная ответственность за призывы к санкциям будет усилена. Палата представителей сегодня поддержала поправки в Уголовный кодекс. Депутаты уверены: наказание хоть и жесткое, но адекватное, учитывая урон, который может быть нанесен стране и ее жителям. Из Овального зала передает корреспондент Светлана Лукьянюк.

Глава парламентской комиссии Олег Белоконев говорит: вопрос этот смотрели внимательно и со всех сторон. Тут и Конституционный суд, и Генпрокуратура в поисках решения одной из сложных задач, где есть преступление и наказание.





Не работать, перекрывать поставки комплектующих, отказаться от контрактов -с такими призывами столкнулись многие белорусские предприятия. Да, они звучат и по сей день. Поправки в кодекс - мера ответная. Впереди рассмотрение в Совете Республики. После - на подпись Президенту. До конца года, уверены депутаты, они должны полноценно заработать.

Парламентская дипломатия

Объективную информацию о Беларуси и ситуации вокруг нее важно активней рассказывать и коллегам из-за рубежа. Да, не так часты визиты сейчас, пандемия сказывается и на парламентском диалоге, но общение онлайн идет, а значит, преград нет.

Вклад СЭЗ в экспорт - 20 %

Для развития торговых связей корректируется и правовая база. Поправки в закон о СЭЗ тому подтверждение. Льготное налогообложение - огромный плюс в решении открыть производство на таких территориях. Их вклад в белорусский экспорт не менее 20 %.

Решение за правительством

Бизнес ценит и быстроту в работе. Особенно, если от этого зависит старт проекта. Теперь решение об изменении границ территории СЭЗ принимает правительство, а не Президент. Это то самое перераспределение полномочий в действии. Исключения, конечно, есть. Но они объективны, ведь касаются наших ресурсов и продовольственной безопасности.

С учетом правовой базы ЕАЭС

Правовую базу по работе СЭЗ не корректировали более двух десятков лет. Тем самым эффективность доказана, но сегодня время взглянуть под другим углом.

Рынок ценных бумаг

Сделан шаг и для активности фондового рынка. Да, пока у нас объемы операций не такие, как на Лондонской бирже. Но в стране есть и акционерные обществаи выпускаются ценные бумаги. Корректировка закона - в том числедля комфорта иностранных инвесторов.

29 ноября правительство ответит на вопросы депутатов