В Беларуси ускоряются темпы строительства арендного жилья

Спрос на арендное жилье в крупных городах в несколько раз превышает предложение. Об этом накануне рассказали в Министерстве ЖКХ. Соответственно ускоряются и темпы строительства: в этом году в Беларуси возведут 135 000 арендных квадратных метров. Плата за пользование такими помещениями аккумулируется на специальных счетах. На ремонт теперь можно будет направить до 40 процентов средств - это предусматривает новый указ Президента о жилищных отношениях. Документ также изменил и порядок использования средств, которые вносят постояльцы общежитий. Напомним, указ о жилищных отношениях принят в связи со вступлением в силу нового Жилищного кодекса.