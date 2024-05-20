В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг

В отношении формирования стоимости оказания медицинских услуг мы выявляли и такие факты, как завышение стоимости и включение тех услуг, которые по факту не оказывались, либо дублирующих услуг, несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения были приняты меры по регулированию, по ограничению количества манипуляций, включаемых в ту или иную медицинскую услугу. Тем не менее, недобросовестные субъекты хозяйствования как раз таки пользовались тем и даже включали медицинские услуги, которые не регулируются, причем с значительными размерами рентабельности. Тем самым максимизировали свою прибыль от оказания тех или иных услуг.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси