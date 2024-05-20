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В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг
Правительство и Комитет государственного контроля Беларуси определили, как будут не допускать необоснованного роста цен на лекарства и платные медуслуги.
Меры по стабилизации прописали в совместном плане мероприятий на этот и будущий год. Ожидается корректировка документов, которые касаются установления и применения предельных максимальных тарифов и формирования цен. План предусматривает усиление контроля за частными центрами и аптеками, а также ужесточение лицензионных требований. Совместная программа сфокусирована на обеспечении белорусов доступными медуслугами и лекарственными препаратами. Обратить внимание на нарушения в этой сфере - поручение главы государства.
В отношении формирования стоимости оказания медицинских услуг мы выявляли и такие факты, как завышение стоимости и включение тех услуг, которые по факту не оказывались, либо дублирующих услуг, несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения были приняты меры по регулированию, по ограничению количества манипуляций, включаемых в ту или иную медицинскую услугу. Тем не менее, недобросовестные субъекты хозяйствования как раз таки пользовались тем и даже включали медицинские услуги, которые не регулируются, причем с значительными размерами рентабельности. Тем самым максимизировали свою прибыль от оказания тех или иных услуг.
В результате реализации данных мер будет пересмотрен порядок управления и применения тарифов на платные медицинские услуги, будут актуализированы нормы времени на отдельные виды услуг, а также усовершенствован контроль за качеством медицинской помощи и организациями здравоохранения.
Отдельно Комитет госконтроля отметил стоматологическую сферу. В ходе проверок в частных клиниках фиксировали нарушения, когда услуги были включены в список, но по факту не оказывались. Также в ведомстве добавили: в конце прошлого года Минздравом было принято постановление, которое регулирует стоимость медуслуг. Однако практика его реализации показала определенные недочеты. Устранить их позволит принятая программа.
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