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В Беларуси успешно провели уникальную операцию по коррекции редкого врожденного порока сердца у ребенка
Ювелирная хирургическая работа. Наши медики вновь подтвердили высокий уровень. В Беларуси впервые выполнили операцию Никайдо. А еще мы первыми в мире применили двухэтапный хирургический подход во время этого уникального оперативного вмешательства. О золотых руках наших медиков и современных клинических технологиях, смотрите в сюжете Катерины Стрехи.
В стенах Республиканского научно-практического центра детской хирургии 7 с половиной часов шла операция по коррекции редкого врожденного порока сердца. Уникальный подход к лечению, в том числе и для мирового кардиохирургического сообщества, испытал на себе житель Ганцевичей. Полуторагодовалый Данила стал первым пациентом в Беларуси, которому сделали операцию Никайдо. Сердце малыша во время хирургического вмешательства останавливали на 2,5 часа.
В 5 месяцев мы применили совершенно новый подход, который является уникальным в мире. Без открытой операции с помощью миниинвазивных технологий мы дали ребенку возможность жить еще год. Мы сделали имплантацию стента в легочную артерию, таким образом улучшили легочный кровоток, и ребенок смог дождаться окончательной операции. Это был вызов для нас, потому что операция технически очень сложная.
"С сыном все хорошо. На пятые сутки он уже был переведен в кардиохирургическое отделение. Понемногу восстанавливается, сейчас он уже активный, ползает. Благодаря талантливым врачам этого центра, их золотым рукам сын со здоровым сердцем", - рассказала мама пациента РНПЦ детской хирургии Виктория Кононович.
Сейчас мама Даниила ни на секунду не отходит от малыша. Медики говорят, что реабилитация прошла успешно. Мальчика готовят к выписке.
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