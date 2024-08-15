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В Беларуси успешно провели уникальную операцию по коррекции редкого врожденного порока сердца у ребенка

Ювелирная хирургическая работа. Наши медики вновь подтвердили высокий уровень. В Беларуси впервые выполнили операцию Никайдо. А еще мы первыми в мире применили двухэтапный хирургический подход во время этого уникального оперативного вмешательства. О золотых руках наших медиков и современных клинических технологиях, смотрите в сюжете Катерины Стрехи.

В стенах Республиканского научно-практического центра детской хирургии 7 с половиной часов шла операция по коррекции редкого врожденного порока сердца. Уникальный подход к лечению, в том числе и для мирового кардиохирургического сообщества, испытал на себе житель Ганцевичей. Полуторагодовалый Данила стал первым пациентом в Беларуси, которому сделали операцию Никайдо. Сердце малыша во время хирургического вмешательства останавливали на 2,5 часа.

В 5 месяцев мы применили совершенно новый подход, который является уникальным в мире. Без открытой операции с помощью миниинвазивных технологий мы дали ребенку возможность жить еще год. Мы сделали имплантацию стента в легочную артерию, таким образом улучшили легочный кровоток, и ребенок смог дождаться окончательной операции. Это был вызов для нас, потому что операция технически очень сложная.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси

"С сыном все хорошо. На пятые сутки он уже был переведен в кардиохирургическое отделение. Понемногу восстанавливается, сейчас он уже активный, ползает. Благодаря талантливым врачам этого центра, их золотым рукам сын со здоровым сердцем", - рассказала мама пациента РНПЦ детской хирургии Виктория Кононович.

Сейчас мама Даниила ни на секунду не отходит от малыша. Медики говорят, что реабилитация прошла успешно. Мальчика готовят к выписке.

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