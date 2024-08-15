В Беларуси успешно провели уникальную операцию по коррекции редкого врожденного порока сердца у ребенка

В 5 месяцев мы применили совершенно новый подход, который является уникальным в мире. Без открытой операции с помощью миниинвазивных технологий мы дали ребенку возможность жить еще год. Мы сделали имплантацию стента в легочную артерию, таким образом улучшили легочный кровоток, и ребенок смог дождаться окончательной операции. Это был вызов для нас, потому что операция технически очень сложная.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси