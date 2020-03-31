В Беларуси установилась холодная погода. На отдельных участках дорог гололедица

Сложные погодные условия сегодня ожидают белорусов. Утром на отдельных участках дорог страны гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными. Температура днем не превысит 7 тепла. Такая же погода ожидается и завтра. Впрочем, зима долго не задержится. Весна вернется уже к концу недели.