В Беларуси установили квоты на производство алкогольной продукции в 2023 году

В Беларуси установили квоты на производство алкогольной и иной спиртосодержащей продукции в 2023 году, сообщает БелТА.

Совет Министров на основании пункта 1 статьи 12 закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта" постановил установить квоты на производство в 2023 году алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь.