3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси установили квоты на производство алкогольной продукции в 2023 году
В Беларуси установили квоты на производство алкогольной и иной спиртосодержащей продукции в 2023 году, сообщает БелТА.
Совет Министров на основании пункта 1 статьи 12 закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта" постановил установить квоты на производство в 2023 году алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенных для реализации на территории Республики Беларусь.
Данное постановление Совета Министров от 8 декабря 2022 года № 857 опубликовано наНациональном правовом интернет-портале.
Фото:БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов