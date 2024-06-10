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В Беларуси установили юбилейную медаль к 30-летию КГК
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня подписал указ № 220 об установлении юбилейной медали "30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь", сообщает БЕЛТА.
Документом также утверждено положение о медали, ее описание и образец удостоверения к ней.
На лицевой стороне в центре медали размещен геральдический знак - эмблема КГК, по окружности - лента с орнаментом, а внизу - рельефная надпись "30 год". На оборотной стороне - надпись "Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь", стилизованная лавровая ветвь и даты "1994 - 2024".
Награждать медалью будут работников и ветеранов органов КГК за образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов работы, а также иных лиц - за значительный вклад в развитие и усовершенствование деятельности по защите интересов государства от противоправных действий в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности страны.
Юбилейная дата будет отмечаться 2 августа 2024 года, в день создания Службы контроля Администрации Президента Республики Беларусь, правопреемником которой является Комитет государственного контроля.
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