В Беларуси устраняют последствия непогоды

Спасатели разбирают поваленные деревья и откачивают воду, аварийные бригады восстанавливаю электроснабжение. По оперативной информации, из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 21 м/с зафиксировано 16 случаев падения деревьев в Брестской и Минской областях. Кроме это, МЧС сообщает, что в результате обильных осадков было подтоплено 7 частных жилых домов в Минском и Молодечненском районах, а также в Барановичах. По данным Белэнерго, в течение суток на территории Беларуси из-за непогоды периодически нарушалось электроснабжение, пострадал 391 населенный пункт. Отключения оперативно устраняли аварийные бригады электросетей, а это 240 человек и 89 единиц техники. По состоянию на 6:00 22 августа продолжается работа по восстановлению электроснабжения в 39 населенных пунктах, в основном в Минской и Витебской областях.