В Беларуси устраняют последствия погодных аномалий

Грозовая обстановка сохранится и вечером. В центральных районах страны грозы распространятся на большую часть территории Минской и Витебской областей до 19:00.

Тем временем в столице удалось значительно снизить уровень воды. Во многих районах было задержано движение общественного транспорта, пробки достигли 10 баллов. Спасателям пришлось не только откачивать воду, но и помогать водителям.