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В Беларуси устраняют последствия погодных аномалий

Грозовая обстановка сохранится и вечером. В центральных районах страны грозы распространятся на большую часть территории Минской и Витебской областей до 19:00.

Тем временем в столице удалось значительно снизить уровень воды. Во многих районах было задержано движение общественного транспорта, пробки достигли 10 баллов. Спасателям пришлось не только откачивать воду, но и помогать водителям.

Сотрудники МЧС советуют ограничить поездки, а также избегать шатких конструкций и не парковать автомобили под деревьями.

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