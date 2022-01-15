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В Беларуси устраняют последствия ураганного ветра - пострадали более 450 населенных пунктов
В Беларуси продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Из-за сильного ветра с порывами за сутки в стране пострадали более 450 населенных пунктов. Такие данные привели в МЧС. Накануне был объявлен красный уровень опасности. В результате падений деревьев и разрушения крыш повреждены более трех десятков авто. Энергетики всю ночь работали в усиленном режиме. По данным Белэнерго, проблемы с электроэнергией коснулись более 3 тысяч населенных пунктов. В спасательной службе также сообщили о пострадавших. Двоих с тяжелыми травмами госпитализировали в Могилеве. Помощь медиков понадобилась и пенсионерке из Минска. Воздушный напор буквально сбивал с ног.
Из-за ураганного ветра (а он достигал 32 метров в секунду) и сильного дождя в столице на разных участках была повреждена контактная сеть. Приостанавливалось движение троллейбусов и трамваев некоторых маршрутов. Больше всего досталось Заводскому и Фрунзенскому районам Минска - это связано с розой ветров. Сегодня коммунальщики весь день очищали город от упавших деревьев и веток. А работники Ремавтодора восстанавливали остановки общественного транспорта, элементы которых накануне снесла разгулявшаяся стихия.
Ветер ослабнет, но сохранится гололедица
Завтра синоптики обещают ослабление ветра. Однако быть осторожными и внимательными призывают и работники ГАИ - на дорогах может сохраниться гололедица.
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