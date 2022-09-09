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В Беларуси уточнили порядок освобождения юрлиц и ИП от уплаты пеней
Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ №313, которым внесены корректировки в указ Президента Республики Беларусь от 23 июля 2015 года №340 "О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней". Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Принятым указом актуализирован утвержденный указом №340 состав межведомственной комиссии, а также перечень законодательных актов, за нарушение которых она уполномочена принимать решения об освобождении от уплаты пеней. Перечень, в частности, дополнен вновь принятыми документами: указом от 2 декабря 2021 года №462 "Об особенностях осуществления расчетов", определяющим порядок начисления пеней за неисполнение обязательств по договорам, финансируемых за счет средств бюджетов; законом от 15 июля 2021 года №118-З "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", регламентирующим порядок начисления пеней за невнесение в срок суммы взносов в бюджет данного фонда.
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