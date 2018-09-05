В Беларуси утвердили новые меры по решению проблем ветхого и пустующего жилья

Указ подписал Президент. В приоритете развитие малых деревень, хозяйский подход и порядок на земле. В стране появятся реестры пустующих и ветхих домов. Сведения о таком жилье отразят на сайтах исполкомов. А отчуждать недвижимость позволят не только на аукционах, но и путем прямой продажи, если заявка лишь одна. Это ускорит процедуру отчуждения. К тому же новому собственнику позволят самому заниматься сносом дома. То есть , передадут землю тем, кто хочет жить и строиться, без учета стоимости ветхого строения.