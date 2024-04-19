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В Беларуси утвердили право космонавтов на пенсию за особые заслуги перед страной
Совет Министров утвердил право космонавтов на пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь. Соответствующее постановление №287 от 18 апреля 2024 года "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2023 г. №865" опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Как отмечается в документе, изменения приняты во исполнение пункта 5 указа Президента "О статусе белорусского космонавта".
"Пункт 3 Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь <…> дополнить абзацем следующего содержания: "космонавтам Республики Беларусь", - говорится в постановлении.
Оно вступает в силу после официального опубликования.
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