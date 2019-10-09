В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в следующем году

Так, на Новый год отдыхать будем не только 1, но и 2 января. А 4 января - рабочая суббота. На Рождество белорусов ждут три выходных подряд, так как понедельник 6 января переносится на субботу 11-го.



Еще одна рабочая суббота предстоит 4 апреля - за понедельник 27 апреля.