В Беларуси утвержден порядок присвоения Государственного знака качества. Как отметили представители Госстандарта, присваивается он ежегодно продовольственным и промышленным товарам. Также продукции производственно-технического назначения, произведенной юридическими лицами Беларуси. Продукцию, которая претендует на присвоение Знака качества, производитель определяет самостоятельно.



Также проводит сравнительный анализ показателей качества своего товара с лучшими образцами отечественной и зарубежной продукции. По итогу анализа производитель вправе подать заявку. Затем она рассматривается ответственными органами. Оценивать продукцию будут по пяти показателям: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.





Елена Моргунова, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: В любом случае предприятие должно выпускать продукцию и работать стабильно, не иметь определенных задолженностей перед государством. С сегодняшнего дня мы готовы рассматривать документы, облисполкомы готовы принимать заявки.

Производитель может использовать знак качества при маркировке, в документах и рекламе в течение двух лет. Он также может получить льготы и преференции.







Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Преимущества, которые предусмотрены нашим постановлением, носят в большинстве своем имиджевый характер. Мы на полках в наших магазинах будем видеть продукт, обозначенный знаком качества. Государственные органы должны будут размещать информацию о данном продукте на своих сайтах.