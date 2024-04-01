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В Беларуси утвержден порядок присвоения Государственного знака качества
В Беларуси утвержден порядок присвоения Государственного знака качества. Как отметили представители Госстандарта, присваивается он ежегодно продовольственным и промышленным товарам. Также продукции производственно-технического назначения, произведенной юридическими лицами Беларуси. Продукцию, которая претендует на присвоение Знака качества, производитель определяет самостоятельно.
Также проводит сравнительный анализ показателей качества своего товара с лучшими образцами отечественной и зарубежной продукции. По итогу анализа производитель вправе подать заявку. Затем она рассматривается ответственными органами. Оценивать продукцию будут по пяти показателям: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.
Елена Моргунова, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: В любом случае предприятие должно выпускать продукцию и работать стабильно, не иметь определенных задолженностей перед государством. С сегодняшнего дня мы готовы рассматривать документы, облисполкомы готовы принимать заявки.
Производитель может использовать знак качества при маркировке, в документах и рекламе в течение двух лет. Он также может получить льготы и преференции.
Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Преимущества, которые предусмотрены нашим постановлением, носят в большинстве своем имиджевый характер. Мы на полках в наших магазинах будем видеть продукт, обозначенный знаком качества. Государственные органы должны будут размещать информацию о данном продукте на своих сайтах.
Церемония вручения дипломов о присвоении продукции знака качества пройдет во Всемирный день качества. В этом году это 14 ноября.
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