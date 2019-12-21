В Беларуси утверждена Государственная инвестиционная программа на 2020 год

Соответствующий указ подписал Президент. Так, будут выделены средства на объекты, которые вводят в эксплуатацию в следующем году. Среди них важные социальные: это дома для многодетных семей, райбольница, центр творчества молодежи в Островце, взрослая и детская поликлиники в Гомеле, завершение реконструкции Свято-Успенского монастыря в Жировичах и другие. На финансирование 107 объектов планируется направить более 580 млн рублей.



