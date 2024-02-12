В Беларуси утверждена национальная рамка квалификаций - что это за документ и какова его главная задача

Утверждена национальная рамка квалификаций, а также внесены изменения в Инструкцию о порядке разработки проектов профессиональных стандартов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службе Минтруда.

Как поделились в Минтруда, разработка секторальных рамок квалификаций (документы, определяющие единую шкалу требований к квалификациям) и профессиональных стандартов осуществляется секторальными советами квалификаций, создаваемыми при государственных органах и концернах. "На 1 января 2024 года создан 21 секторальный совет квалификаций, а также утверждено 55 профессиональных стандартов, которые включили в себя более 130 профессий рабочих и должностей служащих", - отметили в пресс-службе.

А также разъяснили, что профессиональный стандарт - это современный документ, который детально описывает трудовые функции и соответствующие им трудовые действия и формирует современные требования к знаниям и навыкам. Такая детализация позволяет системе образования получить точные ориентиры для подготовки образовательных программ и обеспечивать качество обучения.

Постановлением были внесены изменения в Инструкцию о порядке разработки проектов профессиональных стандартов. Теперь в Инструкции утверждены коды областей и наименований профессиональной деятельности.

Изменения связаны с вступившими с 1 января 2024 года нормами Трудового кодекса Республики Беларусь о применении профессиональных стандартов, которые являются самостоятельными техническими нормативными правовыми актами. В связи с этим для группировки профессиональных стандартов введены самостоятельные коды областей и наименований профессиональной деятельности.

До 1 января 2024 года профессиональные стандарты являлись структурными элементами ЕКСД и ЕТКС, которые сгруппированы по видам экономической деятельности и видам производств и работ независимо от вида экономической деятельности соответственно. "Для улучшения восприятия коды областей и наименований профессиональной деятельности соотнесены с номерами выпусков Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), Единого тарифно-квалификационного справочника профессий рабочих (ЕТКС) и, при необходимости, наименованием раздела (вида деятельности)", - отметили в Минтруда.

"С учетом утверждения национальной рамки квалификаций, введения кодов областей и наименований профессиональной деятельности, а также практики разработки проектов профессиональных стандартов макет профессионального стандарта изложен в новой редакции", - сообщили в ведомстве.

Теперь в макете заполняется код области и наименование профессиональной деятельности, к которой относится профессиональный стандарт. Также уровень квалификации, к которой относится профессия рабочего (должность служащего) соотносится с уровнем национальной рамки квалификации. Кроме того, был введен новый структурный элемент в виде таблицы - "Распределение кодов трудовых функций по профессиям рабочих и соответствующим им разрядам". Данная таблица обязательна к заполнению в случае, если одному уровню квалификации соответствует более одного разряда по соответствующей профессии рабочего.

Также в новой редакции при установлении внутридолжностного квалификационного категорирования должности служащего в дополнительных сведениях указываются квалификационные требования для присвоения соответствующих квалификационных категорий.