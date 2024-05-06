В Беларуси утверждена программа совместных действий правительства и КГК по стабилизации цен на 2024 год

То, что касается контрольной деятельности, здесь мы основную функцию видим с точки зрения больше профилактики, то есть самой цели наказать субъект хозяйствования не стоит. Но динамика здесь с точки зрения соблюдения дисциплины ценовой положительная. Если в 2022 году мы выявляли такие нарушения практически в четверти проверяемых объектов, то в прошлом году только 12 % субъектов хозяйствования из подвергнутых контрольно-аналитическим мероприятиям такие нарушения допускали. И эта положительная динамика сохраняется в текущем году.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси