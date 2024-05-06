3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси утверждена программа совместных действий правительства и КГК по стабилизации цен на 2024 год
В Беларуси утверждена программа совместных действий правительства и Комитета госконтроля по стабилизации цен на 2024 год. Стратегический документ содержит меры по снижению инфляции в отраслях экономики, насыщению товарами внутреннего рынка. Кроме того, будут усовершенствованы подходы по регулированию доминантов и монополистов в сфере ценообразования, а также подходы в области закупок. Самое главное - сохранить стабильность на внутреннем рынке.
Предусматривается наращивание объемов и ассортимента производства овощей защищенного грунта. Будет совершенствоваться работа по стабилизационным фондам, которые позволили и в прошлом, и в этом межсезонье обеспечить широкий ассортимент белорусской плодовоовощной продукцией на внутреннем рынке по доступным ценам. Будет уделено особое внимание импортозамещению по многим другим видам товаров. И, конечно, будет активизация наших производителей по продвижению своей продукции как на офлайн-торговле, традиционной торговле, и на так называемых цифровых площадках.
То, что касается контрольной деятельности, здесь мы основную функцию видим с точки зрения больше профилактики, то есть самой цели наказать субъект хозяйствования не стоит. Но динамика здесь с точки зрения соблюдения дисциплины ценовой положительная. Если в 2022 году мы выявляли такие нарушения практически в четверти проверяемых объектов, то в прошлом году только 12 % субъектов хозяйствования из подвергнутых контрольно-аналитическим мероприятиям такие нарушения допускали. И эта положительная динамика сохраняется в текущем году.
Это уже третья совместная программа действий по стабилизации цен. Комплекс мер, принимаемых в нашей стране, позволяет держать инфляцию под контролем. Так, по итогам прошлого года она составила менее 6 %. При этом в Беларуси рост цен был одним из самых низких в ЕАЭС.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов