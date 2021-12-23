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В Беларуси утверждены тарифы ЖКХ на 2022 год

Тарифы на коммунальные услуги на следующий год утверждены указом Президента. Принцип остался прежним. Жировка потяжелеет не более чем на 5 долларов в год в эквиваленте. В расчет берется двушка (48 квадратов с тремя жильцами), если потребление воды, тепла и газа будет по нормам. Тарифы изменятся в 2022 году в два этапа: с января - на ЖКХ услуги, за исключением отопления. С июня - на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ для отопления.

Также будет продолжена работа по государственной поддержке белорусов через безналичные жилищные субсидии.

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