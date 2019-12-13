В следующем году в Беларуси увеличат объем капитального ремонта жилья - до трех процентов от всего объема. В Минске это 247домов. Распределять по графику их будут с учетом возраста. А сразу после работ одновременно в нескольких домах будут проводить реконструкцию и дворовой территории. Большая часть жилфонда построена до середины 90-ы и не соотвествует требованиям по энергоэффективности. Ситуацию призван исправить указ Президента, который уже вступил в силу. Подробнее - Антон Малюта.



Тепловую модернизацию совместят с капремонтом, а половину расходов возьмет на себя государство. Перед проведением работ в ЖКХ проанализируют показатели дома за три отопительных сезона. Но нужна ли тепловая модернизация, решат сами жильцы. Решение принимается на общем собрании, если есть согласие двух третей собственников. Первые встречи с представителями ЖКХ проходят уже на этой неделе в столице. Пилотные проекты реализуют в Первомайском, Ленинском и Заводском районах Минска.



Оплата услуг - то, что больше всего волнует жильцов. Возмещать понесенные затраты владельцы квартир будут только после завершения модернизации в течение 10 лет ежемесячно равными долями. Малообеспеченным белорусам этот срок могут продлить до 15 лет. Документ касается прежде всего домов, построенных до середины девяностых - это 80 процентов всего жилого фонда. Там необходимо утеплять фасады, менять окна, двери, радиаторы и внедрять системы автоматического регулирования. К слову, к 2021 году до половины жилья в Беларуси будет строиться с учетом всех последних требований по энергоэффективности.



Не все технологичные решения сегодня возможно внедрить в дома, которые были построены еще в прошлом веке. Тепловая модернизация поможет приблизиться к современным требованиям по энергоэффективности. Всего же на такие работы в следующем году выделят около 40 миллионов рублей. Планируют привлечь и средства международных финансовых институтов.

