В Беларуси увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок. Президент подписал соответствующий указ. Речь о товарах, которые поступили в международных почтовых отправленияхпроживающим в Беларуси физлицам для личного пользования. Теперь у нас будут применяться нормы ЕАЭС. Лимит вырастет с 200 до 1 000 евро. Но это в том случае, если размер посылки не превышает 31 килограмм. Мера временная - до 1 октября.