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В Беларуси увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок

В Беларуси увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок. Президент подписал соответствующий указ. Речь о товарах, которые поступили в международных почтовых отправленияхпроживающим в Беларуси физлицам для личного пользования. Теперь у нас будут применяться нормы ЕАЭС. Лимит вырастет с 200 до 1 000 евро. Но это в том случае, если размер посылки не превышает 31 килограмм. Мера временная - до 1 октября.

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