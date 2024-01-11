В Беларуси установлен новый размер семейного капитала

Размер семейного капитала определяется на дату рождения третьего или последующего ребенка, либо на дату усыновления ребенка и не зависит от даты обращения за ним. Соответственно, те дети, которые будут рождены в период с 1 января по 31 декабря 2024 года - на них семейный капитал будет назначаться в размере 31 480 рублей. Дети, которые родились до 31 декабря 2023 года включительно - на них семейный капитал назначается в размере 29 950 рублей.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси