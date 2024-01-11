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В Беларуси установлен новый размер семейного капитала
Одна из самых ожидаемых новостей года для многодетных родителей. В Беларуси установлен новый размер семейного капитала.
Заметная прибавка - плюс 5 % к прошлому году, а если в рублях, то это свыше 1,5 тыс.
Итак, теперь семьям при рождении или же усыновлении третьего или последующего ребенка полагается без малого 31,5 тыс.
Программа действует в стране с 2015 года. За это время открыто почти 134 тыс. депозитных счетов. А досрочно воспользоваться средствами пожелали порядка 78 тыс. семей.
Программа доказывает свою эффектность цифрами. Год от года количество многодетных семей в стране увеличивается. Сегодня таких семей более 123,5 тыс.
Социальная поддержка всегда в приоритете политики нашей страны. Крепкая и счастливая семья - национальный приоритет Беларуси. Семейный капитал - это господдержка, которая дает еще больше возможностей большим семьям. Программа помогает родителям решать жилищные вопросы, оплачивать образование и получать медицинские услуги.
Размер семейного капитала определяется на дату рождения третьего или последующего ребенка, либо на дату усыновления ребенка и не зависит от даты обращения за ним. Соответственно, те дети, которые будут рождены в период с 1 января по 31 декабря 2024 года - на них семейный капитал будет назначаться в размере 31 480 рублей. Дети, которые родились до 31 декабря 2023 года включительно - на них семейный капитал назначается в размере 29 950 рублей.
Как пояснили в ведомстве, размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации, с учетом величины инфляции.
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