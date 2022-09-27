Возраст доноров для сдачи крови в Беларуси увеличат

Белорусские сенаторы приняли изменения в законопроект по вопросам здравоохранения и донорства. Так, возраст людей для сдачи крови увеличится с 60 до 65 лет.



При этом в поправках расширен перечень ограничений, связанных с состоянием здоровья и медицинскими противопоказаниями.



Неизменным остался выбор у доноров: получать ли за сдачу крови деньги или помогать на безвозмездной основе. Также в новом законопроекте определены современные технологии для повышения безопасности крови. В документе можно выделить три основных направления.



Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Первое - это увеличение запасов. Они нужны не только для хранения, но и выработки различных кровезаменителей. Второе направление - обеспечение безопасности доноров. Третье направление - это движение в сторону волонтерства. Новая редакция закона о компонентах крови и донорстве крови направлена именно на приведение всех этих направлений к реалиям сегодняшнего дня.

Всего во время сессии Совета Республики сенаторы утвердили 9 законопроектов. К примеру, изменятся подходы в выдаче лицензий.Они станут обязательными для образовательных проектов в детских садах и школах. Что касается молодежной политики - теперь инициативы смогут получать финансирование от государства. Распределять гранты будет Министерство образования.

Поправки также в законопроектах о регулировании безопасности при использовании атомной энергии и в вопросах обработки персональных данных.