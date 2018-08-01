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В Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума и размер пособий на детей
В Беларуси с сегодняшнего дня вырастет бюджет прожиточного минимума. Он составит 213 рублей 67 копеек. Сумма рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Утверждается постановлением Минтруда и соцзащиты раз в квартал. От бюджета прожиточного минимума зависит размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также надбавки к ним. С началом августа изменятся и размеры некоторых детских пособий.
Так изменятся единовременные выплаты. На первого ребенка сумма составит около 2 136 рублей, на второго и последующих - почти 3 000. Такой размер пособий будет действовать до 31 октября.
Кроме этого, увеличатся и пособия семьям, воспитывающим детей до трех лет. На первого ребенка эта сумма составит чуть более 329 рублей. На второго и последующих - около 376, а на ребенка-инвалида - более 423 рублей. Рост этих выплат зависит от изменений средней зарплаты по стране. Напомним, их корректируют дважды в год - с 1 августа и с 1 февраля.
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