В Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума и размер пособий на детей

В Беларуси с сегодняшнего дня вырастет бюджет прожиточного минимума. Он составит 213 рублей 67 копеек. Сумма рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Утверждается постановлением Минтруда и соцзащиты раз в квартал. От бюджета прожиточного минимума зависит размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также надбавки к ним. С началом августа изменятся и размеры некоторых детских пособий.

Так изменятся единовременные выплаты. На первого ребенка сумма составит около 2 136 рублей, на второго и последующих - почти 3 000. Такой размер пособий будет действовать до 31 октября.