В Беларуси увеличивается размер минимальной зарплаты

Беларусь в новом году сохраняет свою социальную направленность.С сегодняшнего дня увеличена базовая ставка на 4,5 %. Эта прибавка отразится на зарплатах работников бюджетной сферы. Повышен также и размер минимальной заработной платы. Ряд важных изменений претерпела и программа семейного капитала. В частности, расширены направления для его досрочного использования.

О новациях года - Алина Лаппо.

Новый год принес приятные новости многим белорусам. Уже традиционно в январе обновляют главный ориентир, от которого зависит зарплата бюджетников - это базовая ставка.

С января кошельки работников бюджетной сферы потяжелеют на 4,5 %. Ставка увеличена до 207 рублей. Это основной источник дохода более чем 850 тыс. работников. Планируется, что базовая ставка вырастет до 210 руб. в два этапа.













Весомее станет и размер месячной минимальной зарплаты. Теперь менее 457 руб. платить нельзя, если, конечно, работник на полной ставке и выполняет нормативный объем работ. По сравнению с показателем, который был установлен год назад, минималка увеличилась на 57 руб.

Расширены возможности досрочного использования семейного капитала

Одна из самых ожидаемых новаций для многодетных родителей. С этого года расширены возможности использования семейного капитала. Теперь, помимо улучшения жилищных условий, получения образования и платных медицинских услуг, средства могут быть направлены и на приобретение товаров для социальной реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями. Еще одно важное новшество - при обращении за назначением семейного капитала в составе семьи теперь могут учитываться и усыновленные дети.













С 1 октября 2022 года вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии

Хорошая новость и для тех, кто заранее думает о своей пенсии. С 1 октября нынешнего года начнет работать новый механизм добровольного страхования - дополнительной накопительной пенсии.

В программе могут участвовать все, за кого работодатели уплачивают обязательные взносы в ФСЗН. Подключиться можно будет не позднее чем за три года до выхода на пенсию.

Пенсионный возраст - 2022

Факт На пенсию белорусы теперь будут уходить на полгода позже. Женщины в 58 лет, а у мужчин пенсионный возраст составит 63 года.