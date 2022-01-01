3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси увеличивается размер минимальной зарплаты
Беларусь в новом году сохраняет свою социальную направленность.С сегодняшнего дня увеличена базовая ставка на 4,5 %. Эта прибавка отразится на зарплатах работников бюджетной сферы. Повышен также и размер минимальной заработной платы. Ряд важных изменений претерпела и программа семейного капитала. В частности, расширены направления для его досрочного использования.
О новациях года - Алина Лаппо.
Новый год принес приятные новости многим белорусам. Уже традиционно в январе обновляют главный ориентир, от которого зависит зарплата бюджетников - это базовая ставка.
С января кошельки работников бюджетной сферы потяжелеют на 4,5 %. Ставка увеличена до 207 рублей. Это основной источник дохода более чем 850 тыс. работников. Планируется, что базовая ставка вырастет до 210 руб. в два этапа.
Весомее станет и размер месячной минимальной зарплаты. Теперь менее 457 руб. платить нельзя, если, конечно, работник на полной ставке и выполняет нормативный объем работ. По сравнению с показателем, который был установлен год назад, минималка увеличилась на 57 руб.
Расширены возможности досрочного использования семейного капитала
Одна из самых ожидаемых новаций для многодетных родителей. С этого года расширены возможности использования семейного капитала. Теперь, помимо улучшения жилищных условий, получения образования и платных медицинских услуг, средства могут быть направлены и на приобретение товаров для социальной реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями. Еще одно важное новшество - при обращении за назначением семейного капитала в составе семьи теперь могут учитываться и усыновленные дети.
С 1 октября 2022 года вводится добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии
Хорошая новость и для тех, кто заранее думает о своей пенсии. С 1 октября нынешнего года начнет работать новый механизм добровольного страхования - дополнительной накопительной пенсии.
В программе могут участвовать все, за кого работодатели уплачивают обязательные взносы в ФСЗН. Подключиться можно будет не позднее чем за три года до выхода на пенсию.
Пенсионный возраст - 2022
Факт
На пенсию белорусы теперь будут уходить на полгода позже. Женщины в 58 лет, а у мужчин пенсионный возраст составит 63 года.
Также повышен минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Увеличат его на 6 месяцев, и составит он 18,5 года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов