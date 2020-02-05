В Беларуси в 2019 году выросло количество трудовых мигрантов

Число иностранцев, въехавших в нашу страну в целях трудоустройства, в 2019 увеличилось почти на четверть. Как отметили в департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел, всего в прошлом году в Беларусь прибыло свыше 20 000 трудовых мигрантов. Наибольшее количество составили россияне - почти 7 000 специалистов, граждан Китая чуть более 4 000, и 3 000 - это рабочие из Украины. Также трудоустраиваются граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Редкий трудовой десант – это жители Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидада и Тобаго. В прошлом году из этих стран для работы в Беларусь приехало по одному специалисту. Большинство мигрантов были заняты в столице, Гродненской и Минской областях.