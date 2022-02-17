В Беларуси в 2021 г. произошло снижение продаж автомобилей

В минувшем году продолжилось падение рынка автомобилей. Минус 11 %. Так, если в 2020-м было продано 52 768 новых авто, то в 2021-м лишь 46 837. Это на треть меньше, чем два года назад, когда было реализовано более 64 тысяч машин.