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В Беларуси в 2021 г. произошло снижение продаж автомобилей

В минувшем году продолжилось падение рынка автомобилей. Минус 11 %. Так, если в 2020-м было продано 52 768 новых авто, то в 2021-м лишь 46 837. Это на треть меньше, чем два года назад, когда было реализовано более 64 тысяч машин.

В минувшем году белорусский авторынок двигался по разным направлениям - продажи новых авто резко упали, больше интересовали подержанные машины из Европы и США. Итоги работы авторынка в нашей стране подведем вместе с главой Белорусской автомобильной ассоциации Александром Сидоревичем (видео).

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