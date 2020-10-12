В Беларуси в 2021 году за счет бюджета будет проведено 2 тысячи циклов ЭКО

Около 2 тысяч циклов ЭКО в год проведут за счет средств государственного бюджета. Программа предоставления бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения белорусским семейным парам начнет работу уже с января. Шанс стать родителями подарят в РНПЦ "Мать и дитя" - это 1000 циклов ЭКО. 600 - во 2-м столичном роддоме и 400 в гомельском центре "Брак и семья". В целом государством созданы благоприятные условия для материнства и детства. Одна из форм поддержки многодетных семей - программа "Семейный капитал".