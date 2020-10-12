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В Беларуси в 2021 году за счет бюджета будет проведено 2 тысячи циклов ЭКО

Около 2 тысяч циклов ЭКО в год проведут за счет средств государственного бюджета. Программа предоставления бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения белорусским семейным парам начнет работу уже с января. Шанс стать родителями подарят в РНПЦ "Мать и дитя" - это 1000 циклов ЭКО. 600 - во 2-м столичном роддоме и 400 в гомельском центре "Брак и семья". В целом государством созданы благоприятные условия для материнства и детства. Одна из форм поддержки многодетных семей - программа "Семейный капитал".

22 тысячи многодетных семей досрочно использовали семейный капитал

Беларусь - 25-я в рейтинге стран, комфортных для материнства

Беларусь занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства государств и входит в топ-50 стран по ведению беременности и организации родов квалифицированным медперсоналом.

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