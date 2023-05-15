В Беларуси в 2022 году более чем в два раза выросла заболеваемость клещевыми инфекциями

Более чем в два раза выросла заболеваемость клещевыми инфекциями в Беларуси в 2022 году. Об этом рассказала энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова, сообщает БЕЛТА.

"Всего на территории Беларуси распространено 12 видов иксодовых клещей, но медицинское значение имеют два вида. Распространены они на всей территории страны в лесных массивах. По данным белорусских ученных наши клещи заражены девятью возбудителями инфекционных заболеваний. Ежегодно у нас регистрируется два заболевания - Лайм-боррелиоз и вирусный клещевой энцефалит. За 2022 год у нас произошел рост клещевых инфекций в 2,1 и 2,4 раза по клещевому энцефалиту и Лайм-боррелиозу. Это немного нас настораживает. Что касается этого сезона, заболеваемость практически такая же, как в аналогичный период прошлого года. Сезон только начался. У нас зарегистрировано только два случая клещевого энцефалита и более 200 случаев Лайм-боррелиоза, но это случаи, когда заражение произошло еще в прошлом году", - сообщила Светлана Яшкова.

В этом году за четыре месяца в организации здравоохранения обратилось в три раза больше людей после укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года. "С одной стороны радует, что люди обращаются с укусами клещей в медицинские организации и получают профилактическое лечение, что будет сказываться на заболеваемости, в частности, Лайм-боррелиозом. Случаи клещевого энцефалита, если брать статистику 2022 года, у нас больше всего регистрируются в двух областях - Гродненской и Брестской - до 70 % таких случаев. Есть случаи заражения не только через укус клеща, но также при употреблении в пищу сырого козьего молока. За прошлый год было таких 19 случаев. В целях профилактики ежегодно в весенне-осенний период проводится широкий комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами, который обеспечивает снижение численности клещей на территории населенных мест", - отметила энтомолог.

По ее словам, профилактика клещевых инфекций также напрямую зависит от самого человека - от его правильного поведения на природе. "Собираясь в лесную зону, на пикники, на дачи, надо позаботиться о себе - обратить внимание на одежду. Она должна быть светлая, чтобы клещ на ней был хорошо виден. Одежда должна максимально защищать кожные покровы, следует надевать головной убор. Нельзя забывать и о репеллентах, которые отпугивают клещей. Через каждый час пребывания в лесу нужно проводить самоосмотры. С началом дачного сезона мы рекомендуем проводить дератизацию, то есть борьбу с грызунами, так как это основные прокормители иксодовых клещей. Полезно будет также заниматься благоустройством территории, убирать опавшую листву, скашивать высокую траву. Потому что помимо того, что клещи теплолюбивые, они еще и влаголюбивые, поэтому особенно комфортно чувствуют себя в высокой траве. При профилактике клещевого энцефалита очень важно знать, что существует вакцина против заболевания. У нас в основном прививаются люди, которые работают в Национальном парке "Беловежская пуща", в Березенском заповеднике и те, кто выезжают в эндемичные районы России. Все желающие могут привиться на платной основе. Вакцина против Лайм-боррелиоза еще не разработана", - проинформировала Светлана Яшкова.