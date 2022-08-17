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В Беларуси в 2022 году планируется построить не менее 4,2 млн кв. м жилья

Рынок недвижимости в этом году пополнят не менее 4,2 млн кв. м, из которых половина с господдержкой. Кроме государственных стройкомпаний, на рынке есть выбор и коммерческих. Главное - не попасть в долгострой, когда изначально низкая стоимость может по итогу значительно вырасти. Поэтому многие предпочитают покупать квартиры на высокой степени готовности дома. Такую тенденцию сейчас наблюдают аналитики рынка. Из трендов в строительстве сейчас также возведение арендного жилья и энергоэффективных домов.

Фото:БелТА

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