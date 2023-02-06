В Беларуси в 2023 году нарастят темпы возведения жилья

В Беларуси в нынешнем году планируется нарастить темпы строительства жилых домов. Построят 4 млн 300 тыс. квадратных метров. Из них свыше 1 млн 300 тыс. - для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ключи от новых квартир получат более 6 тысяч многодетных семей - их поддержка по-прежнему в приоритете.

Что касается арендного жилья, то к концу года планируется возвести около 80 тыс. квадратных метров.