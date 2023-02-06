3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси в 2023 году нарастят темпы возведения жилья
В Беларуси в нынешнем году планируется нарастить темпы строительства жилых домов. Построят 4 млн 300 тыс. квадратных метров. Из них свыше 1 млн 300 тыс. - для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ключи от новых квартир получат более 6 тысяч многодетных семей - их поддержка по-прежнему в приоритете.
Что касается арендного жилья, то к концу года планируется возвести около 80 тыс. квадратных метров.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все