В Беларуси в 34 курортных зонах ограничено купание

Отдых на воде должен быть безопасным. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы осуществляют еженедельный мониторинг курортных зон Беларуси. На этой неделе специалисты проверили более 400 пляжей и исследовали свыше тысячи проб воды. По результатам проверки в 34 зонах купание ограничено, из них 6 находятся в столице. Речь идет о ряде пляжей водохранилища Дрозды, а также в местах отдыха на Цнянском и Заславском водохранилищах. Важно отметить, что заниматься водными видами спорта на этих пляжах пока можно. Проверки и лабораторные исследования продолжаются.