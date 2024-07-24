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В Беларуси в 34 курортных зонах ограничено купание

Отдых на воде должен быть безопасным. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы осуществляют еженедельный мониторинг курортных зон Беларуси. На этой неделе специалисты проверили более 400 пляжей и исследовали свыше тысячи проб воды. По результатам проверки в 34 зонах купание ограничено, из них 6 находятся в столице. Речь идет о ряде пляжей водохранилища Дрозды, а также в местах отдыха на Цнянском и Заславском водохранилищах. Важно отметить, что заниматься водными видами спорта на этих пляжах пока можно. Проверки и лабораторные исследования продолжаются.

По результатам лабораторного контроля сняты ограничения на купание детей и взрослых на семи пляжах Беларуси. Полный список мест, где ограничено купание, обновляется регулярно и доступен для просмотра на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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