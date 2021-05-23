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В Беларуси в ближайшие дни - дожди

Беларусь во власти дождей. Сегодня по всей стране также грозы, град и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, завтра
характер погоды не изменится. Мокро и ветрено будет во вторник и среду. А вот с четверга осадки прекратятся и начнет теплеть.

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