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В Беларуси в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий

В Беларуси в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий! Сегодня и завтра в некоторых районах страны осадки и туманы. Видимость составляет 100-500 метров. Пешеходам и автомобилистам необходимо быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД. В то же время ГАИ констатирует, что на данный момент обстановка на дорогах страны контролируема.

Туман внес коррективы в авиасообщение

Утренний туман внес значительные коррективы в авиасообщение: рейсы из Минска в Москву задерживаются из-за погоды в принимающих аэропортах, в то же время пока на час позже прилетают самолеты из Шереметьева и Домадедова, а рейс из Калининграда отменен.

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