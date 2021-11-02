В Беларуси в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий! Сегодня и завтра в некоторых районах страны осадки и туманы. Видимость составляет 100-500 метров. Пешеходам и автомобилистам необходимо быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД. В то же время ГАИ констатирует, что на данный момент обстановка на дорогах страны контролируема.