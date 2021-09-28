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В Беларуси в четвертую волну COVID-19 все чаще болеют молодые люди

COVID в Беларуси существенно помолодел, а в зоне риска оказались непривитые. В четвертую волну молодые люди болеют более тяжело, а в реанимацию попадают пациенты, не прошедшие вакцинацию. Статистика также упорно стоит на месте - за сутки зарегистрированы 1 955 пациентов с COVID.

COVID-вакцинация

Врачи еще раз подчеркивают: самый действенный и эффективный метод защиты - вакцинация. В Беларуси препаратов достаточно. На выбор китайский VeroCell, а также "Спутник V" и "Спутник Лайт" - облегченная однокомпонентная версия российской прививки. Пункты вакцинации работают по всей стране.

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