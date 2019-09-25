Новость о детях. Забота об их здоровье - задача уже нас, взрослых. И это, конечно, не только спорт, активный образ жизни, но и правильное питание. Его сегодня придерживаются не только спортсмены - это уже мировая тенденция. ЗОЖ нынче в моде. Вот и в Беларуси в этом году пересмотрели школьное меню - добавили 10 новых блюд.



Основное меню

Из горячего на выбор: котлета "Загадка" или "Золотая рыбка", тефтели по-итальянски, филе куриное, шницель.

Закуски

Вариантов холодных закусок тоже несколько.

Десерты

На десерт пирог и сырный пудинг из рикотты.

Самое главное, чтобы рацион был сбалансированным. Потому в порции не меньше 500-700 килокалорий. Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть - 1:1:4. А вот содержание соли и сахара сведено к минимуму.



