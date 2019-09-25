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В Беларуси в этом году пересмотрели школьное меню - добавили 10 новых блюд
Новость о детях. Забота об их здоровье - задача уже нас, взрослых. И это, конечно, не только спорт, активный образ жизни, но и правильное питание. Его сегодня придерживаются не только спортсмены - это уже мировая тенденция. ЗОЖ нынче в моде. Вот и в Беларуси в этом году пересмотрели школьное меню - добавили 10 новых блюд.
Основное меню
Из горячего на выбор: котлета "Загадка" или "Золотая рыбка", тефтели по-итальянски, филе куриное, шницель.
Закуски
Вариантов холодных закусок тоже несколько.
Десерты
На десерт пирог и сырный пудинг из рикотты.
Самое главное, чтобы рацион был сбалансированным. Потому в порции не меньше 500-700 килокалорий. Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть - 1:1:4. А вот содержание соли и сахара сведено к минимуму.
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