ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси в этом году пересмотрели школьное меню - добавили 10 новых блюд

Новость о детях. Забота об их здоровье - задача уже нас, взрослых. И это, конечно, не только спорт, активный образ жизни, но и правильное питание. Его сегодня придерживаются не только спортсмены - это уже мировая тенденция. ЗОЖ нынче в моде. Вот и в Беларуси в этом году пересмотрели школьное меню - добавили 10 новых блюд.

Основное меню
Из горячего на выбор: котлета "Загадка" или "Золотая рыбка", тефтели по-итальянски, филе куриное, шницель.
Закуски
Вариантов холодных закусок тоже несколько.
Десерты
На десерт пирог и сырный пудинг из рикотты.
Самое главное, чтобы рацион был сбалансированным. Потому в порции не меньше 500-700 килокалорий. Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть - 1:1:4. А вот содержание соли и сахара сведено к минимуму.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все