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В Беларуси в этом году построят 4 миллиона квадратных метров жилья

Более четверти из них - с господдержкой. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. В программе на 2019 год есть ряд изменений по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, возрастут объемы строительства арендного и частного жилья. Постановление содержит расчетные планы и на 2020 год: 4 миллиона метров по стране, 670 тысяч квадратных метров в Минске, четверть всего жилья - для очередников.

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