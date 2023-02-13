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В Беларуси в этом году проведут три учения ОДКБ
На территории Беларуси в этом году планируется проведение трех учений ОДКБ - "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск". Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов после встречис Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БелТА.
Генсек подчеркнул, что солидный многофункциональный потенциал ОДКБ позволяет организации реагировать на широкий спектр современных возрастающих вызовов и угроз. "В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. В этой связи на территории Беларуси в этом году планируются три учения - "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск", - проинформировал Имангали Тасмагамбетов.
Фото: БЕЛТА
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