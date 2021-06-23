В Беларуси в Гродненской области проходит конкурс "Властелин села"

13 молодых семей сражаются за звание лучшей в регионе. Сегодня в Гродненском районе проходит областной этап республиканского конкурса «Властелин села». Требования к конкурсантам несложные: не менее трех лет проживать в сельской местности и вести подсобное хозяйство. Чтобы удивить членов жюри, команды готовят блюда по рецептам бабушек и прабабушек, во время визитки показывают все свои творческие таланты. Пригодилось и умение наколоть дров и запрячь лошадь.