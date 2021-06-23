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В Беларуси в Гродненской области проходит конкурс "Властелин села"
13 молодых семей сражаются за звание лучшей в регионе. Сегодня в Гродненском районе проходит областной этап республиканского конкурса «Властелин села». Требования к конкурсантам несложные: не менее трех лет проживать в сельской местности и вести подсобное хозяйство. Чтобы удивить членов жюри, команды готовят блюда по рецептам бабушек и прабабушек, во время визитки показывают все свои творческие таланты. Пригодилось и умение наколоть дров и запрячь лошадь.
Согласились участвовать с большим удовольствием. Победили в районном этапе конкурса "Властелин села". Целую неделю готовились, репетировали, пели песни. Готовили вчера целый день.
Основная идея - это популяризация семейных ценностей, способствование закреплению молодежи на селе. Собрали самые сильные команды, семьи, которые ведут свое хозяйство, которые показывают свой быт. И сегодня на визитной карточке они это продемонстрируют.
Победители областного этапа представят Гродненский район в финале конкурса. "Властелин села" в этом году пройдет 9 и 10 июля на празднике Купалье в Александрии.
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