В Беларуси в I полугодии построили 19,3 тыс. квартир

Организации всех форм собственности в январе - июне 2023 года построили 19,3 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 1 758,9 тыс. кв.м жилья, передает БЕЛТА .

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 702,2 тыс. кв.м общей площади, или 39,9% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 515 тыс. кв.м. Для многодетных семей введено 326,4 тыс. кв.м жилья.