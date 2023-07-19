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В Беларуси в I полугодии построили 19,3 тыс. квартир

В Беларуси в I полугодии построили 19,3 тыс. квартир

Организации всех форм собственности в январе - июне 2023 года построили 19,3 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 1 758,9 тыс. кв.м жилья, передает БЕЛТА.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 702,2 тыс. кв.м общей площади, или 39,9% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 515 тыс. кв.м. Для многодетных семей введено 326,4 тыс. кв.м жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 592,9 тыс. кв.м, или 33,7% от общего ввода по стране.

Фото: БЕЛТА

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