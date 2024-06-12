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В Беларуси в мае продано более 3,7 тыс. новых автомобилей
В Беларуси в мае 2024 года продано более 3,7 тыс. новых автомобилей. Об этом
БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию.
"Согласно статистике БАА, дилерские продажи новых автомобилей в мае составили 3744 единицы, что в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. По сравнению с апрелем уровень продаж снизился на 5,6%", - рассказали в БАА.
В структуре рынка продолжаются изменения. В мае просели классы С и SUV, вместе с тем, выросла доля класса B. Некоторое оживление заметно и в классе легкой коммерческой техники.
В целом, в мае рынок приблизился по уровню продаж к показателям 2021 года. С января по май продажи составили почти 16 тыс. авто, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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