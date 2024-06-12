В Беларуси в мае продано более 3,7 тыс. новых автомобилей

В Беларуси в мае 2024 года продано более 3,7 тыс. новых автомобилей. Об этом

БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию.

"Согласно статистике БАА, дилерские продажи новых автомобилей в мае составили 3744 единицы, что в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. По сравнению с апрелем уровень продаж снизился на 5,6%", - рассказали в БАА.

В структуре рынка продолжаются изменения. В мае просели классы С и SUV, вместе с тем, выросла доля класса B. Некоторое оживление заметно и в классе легкой коммерческой техники.