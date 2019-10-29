В Беларуси в многоэтажных домах проживают порядка 12 тысяч инвалидов-колясочников

На протяжении трех месяцев жительница минской многоэтажки, инвалид-колясочник, не имела возможности спускаться с 12 этажа. И все из-за замены лифта.



Размеры обновленных кабин не позволяли проехать внутрь на коляске. Долгие разбирательства в разных инстанциях приводили к одному ответу - решения нет!



И тем не менее. После вмешательства специалистов Госконтроля, дело сдвинулось с мертвой точки. Более того, как выяснилось, с такой же проблемой столкнулись еще почти 12 тысяч белорусов. В безбарьерном вопросе разбирался Никита Дементьев.





Доступность безбарьерной среды

С трудностями выйти на улицу и попасть обратно домой Татьяна Лапко встретилась в начале года, сразу после плановой замены лифтов. И хоть замена была необходимой, все же попасть внутрь новых кабин она уже не могла.

Татьяна Лапко, инвалид-колясочник:

"Появились объявления, что в нашем доме будут менять лифты. А поскольку я знаю, что в других районах уже заменили, и в те лифты я не могла въехать, у меня просто ноги оставались на коридоре… Там в новых и старых домах лифты установили 108 сантиметров, а коляска 114".

Это "никак" - для инвалида-колясочника проживающего на 12 этаже сравнимо с пожизненным домашним заточением. В лифт не заехать, а без помощи крепких мужчин не спуститься, и еще труднее подняться.

Вот они - новые установленные лифты. Визуально разницы между ними никакой, тем не менее, ширина дверного проема в этом 65 сантиметров, ну, а здесь уже 70. Такие корректировки, хоть и не значительные, пришлось внести для того, чтобы инвалиды-колясочники могли свободно пользоваться лифтом.

искали во всех инстанциях. Ответ у чиновников один - мол, лифты все типовые, а шахты увеличить просто физически невозможно. Сдвинуть с нулевой отметки пятисантиметровую проблему получилось только после вмешательства госконтроля.

Виктор Яковлев, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Эта проблема была рассмотрена с участием всех заинтересованных, и стало понятно, что данная проблема может быть решена. Необходима корректировка проектно-сметной документации, а так же закупка соответствующего оборудования. Этот процесс занял несколько месяцев и в октябре 2019 года лифт с увеличенным дверным проемом был установлен".

Три месяца, пока устанавливали новые лифты, Татьяна жила у родственников. Сегодня все преграды устранены.

Татьяна Лапко, инвалид-колясочник:

"Коляска въезжает, и получается, что расстояние есть, то можно руками схватиться за обода и нету травм, вот как здесь, получается, нужно беречь или руки или локти, да".

В белорусских многоэтажках за 2 года установили 5607 новых лифтов

Как оказалось, история нашей героини далеко не единичный случай. По самым скромным подсчетам, сегодня в стране проживают порядка 12 тысяч инвалидов-колясочников в многоэтажных домах с такими же лифтовыми запросами. Впрочем, работа в этом направлении ведется планомерно. За последние 2 года уже установили более пяти с половиной тысяч новых подъемников.

Александр Сидоров, инженер ЖКХ Центрального района г. Минска:

"Процент выполнения проектной документации почти равен 95 % по выполнению программы до 2020 года включительно. И на сегодняшний день возникают 3-4 % домов, есть такие вопросы, где нет сведений о том, что проживают люди с ограниченными возможностями, однако, им требуется замена лифта именно с расширенным дверным проемом и с увеличенной кабиной".

Кстати, расширяться будет и сама лифтовая среда. В ближайшее время Минстройархитектуры введет дополнительное требование к проектировке малоэтажной застройки, где даже в четырех и пятиэтажных домах появится лифты.

Лифты планируют устанавливать в малоэтажных домах

Алексей Ананич, замминистра архитектуры и строительства Беларуси:

"Первое, что мы ставим перед собой задачу, - это чтобы лифты устанавливались во всех жилых домах, вне зависимости от этажности, для того, чтобы все граждане могли иметь равные возможности и доступ к своим квартирам. Требования о размерах проходов в лифтовые кабины, изменились нормативные требования по самим кабинам - они должны быть больше и по грузоподъемности, и по размерам".